Количество вакансий для дворников в Иркутской области выросло почти в два раза

Последние несколько недель Сибирь накрыло снегопадами.

Эксперты hh.ru проанализировали (исследование есть у SIA.RU) ситуацию с вакансиями для дворников в Иркутской области, и выяснили, как изменился спрос на них в ноябре, а также сколько могут заработать дворники в разных регионах Сибири.

За первую половину ноября в Иркутской области было открыто 130 вакансии для дворников, это почти в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца (+ 91%). Большую часть вакансий разместили работодатели из Иркутска (79%), также дворников нанимают компании из Ангарска, Братска, Шелехова, Байкальска и других населенных пунктов области.

Чаще всего дворников в Иркутской области ищут компании из отраслей «Туризм, гостиницы, рестораны», «Медицина и фармацевтика», «Розничная торговля». В 90% вакансий опыт работы не требуется. Обычно работодатели ищут дворников на полную занятость, лишь 13% вакансий предполагают работу по совместительству.

Средняя заработная плата, которую в ноябре предлагают дворникам в Иркутской области, составляет 30,2 тысячи рублей, что выше средних зарплатных предложений для этих специалистов в Сибири (25,9 тыс.руб.). При этом больше всего в регионе могут заработать дворники из Красноярского края – 31,7 тысяч рублей, а наименьшие зарплаты в регионе предлагают в Алтайском крае – 21,1 тысяча рублей.