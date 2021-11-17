Кто в Иркутске может зарабатывать 150 тысяч рублей в месяц

Сервис по поиску работы SuperJob отобрал самые высокооплачиваемые предложения ноября в Иркутске (исследование есть у SIA.RU).

В Иркутске больше всего готовы платить финансовому директору. Обещают оклад от 150 тыс. рублей. Сотруднику предстоит управлять финансовыми потоками предприятия, контролировать расходы и обеспечивать эффективное использование ресурсов. Работодатель предлагает регулярное обучение за счет компании, компенсацию жилья иногородним и систему мотивации.

На втором месте – вакансия главного инженера с зарплатой от 100 тыс. рублей. Ищут сотрудника с опытом работы от трех лет и высшим образованием. В обязанности сотрудника будет входить организация работ по капитальному строительству, а также заполнение проектно-сметной документации.

В тройку лидеров также попала вакансия руководителя департамента бухгалтерского и налогового учета с зарплатой от 100 тыс. рублей. От специалиста ждут опыт работы от трех лет и высшее образование. Компания предлагает доставку до офиса служебным транспортом.

В рейтинг также попала вакансия клиентского менеджера зарплатных проектов в крупный частный банк с зарплатой от 90 тыс. рублей. Работодатель предлагает ежемесячные премии по результатам работы, корпоративную мобильную связь и компенсацию транспортных расходов, а также корпоративных фитнес и обучение.

Замыкает пятерку вакансия заместителя главного врача по кадрам и административно-хозяйственным вопросам с опытом работы от трех лет и зарплатой 90 тыс. рублей. Компания предлагает повышение квалификации и сертификационное обучение, материальную помощь и социальные выплаты, а также право на компенсацию поездок.

В ноябре в топе наиболее высоких зарплатных предложений – вакансии программистов, инженеров, руководителей среднего звена, менеджеров по продажам и торговых представителей.

В Ижевске, Рязани, Липецке в топе наиболее оплачиваемых вакансий – вакансии врачей. В Тюмени, Ижевске, Набережных Челнах, Астрахани в топ вошли вакансии квалифицированных рабочих.