Азиатско-Тихоокеанский банк получил 2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ за первые 9 месяцев 2021 г.

«Азиатско-Тихоокеанский банк» (АО) (далее – Банк) показал положительный финансовый результат согласно российским стандартам бухгалтерского учета за первые 9 месяцев 2021 года. Чистая прибыль Банка составила 2,0 млрд руб. по сравнению с 1,9 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.

Активы с начала года выросли на 4,7% до 139 млрд руб. АТБ сохранил свои позиции среди 50 крупнейших кредитных организаций России.

Операционные доходы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 11,6% с 11,8 до 10,5 млрд руб., при этом затраты на функционирование снизились на 32,4% до 5,8 млрд руб.

Процентные доходы составил 9,1 млрд руб. Чистый комиссионный доход составил 2,4 млрд руб., что на 334 млн руб. больше показателей за первые 9 месяцев 2020 г.

Соотношение операционных расходов к операционным доходам (Cost/Income) за первые три квартала текущего года составило 55,8%, показав значительное снижение по сравнению с аналогичным показателем прошлого года в 72,9%.

Капитал Банка увеличился с начала года на 13,6% и составил 17,5 млрд руб.; по состоянию на 1 октября 2021 года норматив достаточности собственных средств (капитала) составил 12,6%. Банк соблюдает все требования по надбавкам к достаточности капитала.

21 июля 2021 года международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг Банка на одну ступень - до уровня B+, прогноз «стабильный». Повышение рейтинга обусловлено усилением позиций компании на рынке, повышением качества активов и устойчивой прибыльностью. Банк успешно справился с влиянием пандемии, следуя траектории уверенного развития.

30 сентября Совет директоров Банка России принял решение завершить проведение мер по предупреждению банкротства «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО), а 5 октября единственным владельцем 100% акций «Азиатско-Тихоокеанский банк» (АО) стала управляющая компания Pioneer Capital Invest (ТОО “PCI”, Республика Казахстан), победитель состоявшихся 17 сентября торгов.