Примсоцбанк приглашает на онлайн-семинар «Недобросовестные поставщики»

Примсоцбанк приглашает на бесплатный онлайн-семинар «Недобросовестные поставщики. Практика применения ст. 54.1 НК РФ».

Мероприятие пройдёт 18 ноября 2021 года в 09:00 по московскому времени и 16.00 по Владивостоку. Спикеры - Дмитрий Бабинер, руководитель практики налоговых и юридических услуг для регионов России и Мария Бурцева, менеджер налоговой практики Ernst & Young в ДВ федеральном округе осветят следующие вопросы:

Налоговый контроль цен территориальными налоговыми органами;

Соотношение статьи 54.1 НК РФ и целевых антиуклонительных норм;

Практика применения статьи 54.1 НК РФ в 2021 году;

Какая стратегия и тактика защиты для налогоплательщика.

Вопросы по поводу участия можно задать по номеру: 8 (800) 350-42-02. Зарегистрироваться можно ЗДЕСЬ.