Примсоцбанк приглашает на онлайн-семинар «Недобросовестные поставщики»

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11 ноября 2021
Примсоцбанк приглашает на бесплатный онлайн-семинар «Недобросовестные поставщики. Практика применения ст. 54.1 НК РФ».
Мероприятие пройдёт 18 ноября 2021 года в 09:00 по московскому времени и 16.00 по Владивостоку. Спикеры - Дмитрий Бабинер, руководитель практики налоговых и юридических услуг для регионов России и Мария Бурцева, менеджер налоговой практики Ernst & Young в ДВ федеральном округе осветят следующие вопросы:
- Налоговый контроль цен территориальными налоговыми органами;
- Соотношение статьи 54.1 НК РФ и целевых антиуклонительных норм;
- Практика применения статьи 54.1 НК РФ в 2021 году;
- Какая стратегия и тактика защиты для налогоплательщика.
Вопросы по поводу участия можно задать по номеру: 8 (800) 350-42-02. Зарегистрироваться можно ЗДЕСЬ.