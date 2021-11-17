ПСБ повысил ставки по линейке вкладов Private Banking до 8,63% годовых

ПСБ повысил доходность по всей линейке депозитов сегмента Private Banking «Созвездие». Диапазон увеличения ставок составил 0,6-1,6 п.п.

Максимальная ставка 8,63% годовых действует по вкладу «Большая медведица». Депозит можно оформить на сроки от 3 месяцев до 3 лет, условия предусматривают пополнение в течение 60 календарных дней с даты открытия. Процентная ставка варьируется в зависимости от выбранного срока размещения средств.

По депозиту «Малая медведица» ставка увеличена максимально до 8,51 % при выборе ежемесячной капитализации процентов и срока вклада на 3 года.

По вкладу «Феникс» сроком 2 года и возможностью частичного снятия клиенты могут получить повышенный доход до 7,5 % годовых, по вкладу «Орион» с возможностью снятия и пополнения - до 7,04% годовых при сроке 3 года и выборе ежемесячной капитализации процентов.

Депозит «ПСБ Private Banking | Приветственный» (с возможностью полного досрочного снятия средств с сохранением накопленного дохода) позволяет получать до 7,5 % годовых при размещении средств сроком на 2 года, до 7,3% - при размещении на 1 год.

Также для клиентов ПСБ Private Banking действуют два промо-депозита с максимальной доходностью при размещении новых средства – классический вклад «Промо Большая Медведица» и вклад «Промо Орион». По условиям депозита «Промо Большая Медведица» клиенты могут разместить денежные средства от 20 млн рублей на срок 1,5 года по ставке до 8,4% годовых при выборе ежемесячной капитализации процентов.

По новому промо-вкладу «Орион» сроком 1 год или 1,5 года максимальная доходность составит до 7,87% годовых при выборе ежемесячной капитализации процентов. Минимальная сумма вклада составляет 2,5 млн рублей – для клиентов региональной сети, 5 млн рублей – для клиентов из Москвы.

Оформить вклады можно в офисах ПСБ Private Banking.