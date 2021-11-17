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Иркутская область поставила новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки

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Дневной прирост на 17 ноября составил 587 случаев.

Общее число больных с начала пандемии – 131,5 тыс. Находятся в медучреждениях – 5 375, выздоровели 289 человек, скончался от инфекции – 31 человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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