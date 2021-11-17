Стратегию развития Иркутской области до 2036 года приняли в первом чтении

Стратегией предполагается снижение смертности, увеличение объемов строительства и накопление человеческого капитала, сообщили SIA.RU в администрации области.

«Цель стратегии звучит так: Иркутская область – это регион, в котором уровень и качество жизни обеспечивают современные потребности человека в развитии и самореализации, а жители связывают свое будущее с будущим региона», – отметил председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев.

Для достижения данной цели в стратегии выделено четыре задачи:

накопление и развитие человеческого капитала,

создание комфортного пространства для жизни,

сохранение уникальной экосистемы региона,

экономический рост и эффективное управление.

В результате их решения к 2036 году планируется снизить смертность на 30%, увеличить объем ввода жилья до 1,6 млн кв. м, а протяженность «нормативных» дорог – в три раза. Также предполагается сократить сбросы загрязняющих веществ в водные объекты на 15 процентных пунктов, улучшить качество атмосферного воздуха в крупнейших городах, повысить долю обезвреженных отходов на 15 процентных пунктов, а процент вовлечения в хозяйственный оборот вторичного сырья – в три раза.

В дополнение ожидается, что активная инвестиционная, финансовая и промышленная политика приведет к увеличению доли инвестиций в ВРП на 12 процентных пунктов, росту в Национальном рейтинге инвестклимата на 50 позиций, увеличению количества предприятий малого и среднего бизнеса на 34%, а числа занятых в этой сфере на 54%.

Реализовать стратегию предполагается в три этапа. Для каждого установлены свои целевые показатели и ожидаемые результаты.

«К окончанию третьего этапа при успешной реализации стратегии мы планируем добиться следующих результатов. Численность населения региона прекратит стремительно сокращаться. Ожидаемая продолжительность жизни увеличится с 69 до почти 82 лет, уровень бедности снизится с 18% до 9% за счет роста реальных располагаемых доходов,

среднемесячная зарплата повысится с 46 до 140 тыс. рублей. ВРП вырастет в 2,2 раза, а инвестиции в основной капитал увеличатся почти в четыре раза», – сказал Константин Зайцев.