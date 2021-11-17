Торговые центры России просят Путина о поддержке из-за локдаунов и QR-кодов

Они просят возврата налогов, заморозки выплат процентов по кредитам и признания их пострадавшей от COVID-19 отраслью, сообщает Forbes.

Союз торговых центров России, Белоруссии и Казахстана попросил президента Владимира Путина о господдержке на фоне падения доходов из-за пандемии COVID-19.

В письме организация жалуется на ограничительные меры из-за пандемии, в том числе касающиеся работы ТЦ и их арендаторов. Так, там указано, что в ряде регионов россиян пускают в ТЦ только по сертификатам или QR-кодам о вакцинации от COVID-19, а также по документам с записью о перенесенном заболевании и ПЦР-тестам. Несовершеннолетние в принципе не могут прийти в ТЦ без сопровождения родителей или законных представителей.

Авторы письма призвали Путина включить в список отраслей экономики, пострадавших из-за пандемии коронавируса, «Аренду и управление собственным или арендованным торговым объектом недвижимого имущества» (ОКВЭД 68.20.21). А также рассмотреть следующие меры господдержки на время введения ограничений: