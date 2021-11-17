Некоторые части Иркутской области вошли в перечень районов Крайнего Севера

Список создали в 1992 году, после этого он претерпел ряд изменений.

«С точки зрения географии список не изменился. Жители всех территорий, входивших в предыдущие перечни, продолжат получать положенные льготы, госгарантии и компенсации», рассказали в Телеграм-канале правительства РФ.

В перечень территорий Крайнего Севера вошли некоторые части:

р. Алтай,

р. Бурятия,

р. Карелия,

р. Коми,

р. Тыва,

Забайкальского к.,

Красноярского к.,

Хабаровского к.,

Пермской обл.,

Приморского к.,

Амурской обл.,

Архангельской обл.,

Иркутской обл.,

Сахалинской обл.,

Томской обл.,

Тюменской обл.,

Ханты-Мансийского автономного округа.

Полностью вошли такие регионы, как Якутия, Магаданская, Мурманская области, Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа, Камчатский край