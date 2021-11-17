Некоторые части Иркутской области вошли в перечень районов Крайнего Севера

Список создали в 1992 году, после этого он претерпел ряд изменений.
«С точки зрения географии список не изменился. Жители всех территорий, входивших в предыдущие перечни, продолжат получать положенные льготы, госгарантии и компенсации», рассказали в Телеграм-канале правительства РФ.
В перечень территорий Крайнего Севера вошли некоторые части:
- р. Алтай,
- р. Бурятия,
- р. Карелия,
- р. Коми,
- р. Тыва,
- Забайкальского к.,
- Красноярского к.,
- Хабаровского к.,
- Пермской обл.,
- Приморского к.,
- Амурской обл.,
- Архангельской обл.,
- Иркутской обл.,
- Сахалинской обл.,
- Томской обл.,
- Тюменской обл.,
- Ханты-Мансийского автономного округа.
Полностью вошли такие регионы, как Якутия, Магаданская, Мурманская области, Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа, Камчатский край