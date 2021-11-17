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Некоторые части Иркутской области вошли в перечень районов Крайнего Севера

Список создали в 1992 году, после этого он претерпел ряд изменений.

«С точки зрения географии список не изменился. Жители всех территорий, входивших в предыдущие перечни, продолжат получать положенные льготы, госгарантии и компенсации», рассказали в Телеграм-канале правительства РФ.

В перечень территорий Крайнего Севера вошли некоторые части:

  • р. Алтай,
  • р. Бурятия,
  • р. Карелия,
  • р. Коми,
  • р. Тыва,
  • Забайкальского к.,
  • Красноярского к.,
  • Хабаровского к.,
  • Пермской обл.,
  • Приморского к.,
  • Амурской обл.,
  • Архангельской обл.,
  • Иркутской обл.,
  • Сахалинской обл.,
  • Томской обл.,
  • Тюменской обл.,
  • Ханты-Мансийского автономного округа.

Полностью вошли такие регионы, как Якутия, Магаданская, Мурманская области, Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа, Камчатский край


/ Сибирское Информационное Агентство /
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