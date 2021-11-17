201 человек заболел коронавирусом в Иркутске

В лидерах по приросту Иркутск, Ангарск, Братск.

По данным регионального оперштаба, за последние сутки в Иркутской области новой инфекцией заболели 587 человек. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса в регионе.

Из 587 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 201 (всего 44 371),

в Ангарске – 66 (всего 11 624),

в Братске – 60 (всего 8 355),

в Усть-Илимске – 32 (всего 7 532),

в Иркутском районе – 25 (всего 8 712).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 44 371,

Ангарск – 11 624,

Иркутский район – 8 712,

Братск – 8 355,

Усть-Илимск – 7 532.