Иркутянин выиграл 2,6 млн рублей в лотерее

Вечером 16 ноября в 39074-м тираже «Спортлото «5 из 36» был разыгран приз в размере 2 670 384 руб., рассказали SIA.RU в пресс-службе лото.

Победитель еще не обратился за выигрышем. На данный момент известно лишь, что удача улыбнулась участнику гослотерей из Иркутска. Счастливчик приобрел билет на сайте «Столото» незадолго до начала розыгрыша. Всего 40 руб., потраченных на билет, привели сибиряка к миллионам.

По правилам лотереи «Спортлото «5 из 36» приз получает тот, кто угадает все пять чисел в первом поле билета и ни одного – во втором. Удачной для победителя оказалась комбинация чисел 27, 5, 26, 33, 23. Неугаданным осталось число 4 во втором поле билета.

Проверить результаты тиражей и узнать, как и где получить выигрыш, можно на сайте www.stoloto.ru, а также по телефону 8 900 555-00-55.