Компания HUAWEI поддерживает студентов ИМИТ ИГУ

Поддержку получили успешные студенты Института математики и информационных технологий ИГУ, рассказали SIA.RU в пресс-службе вуза.

За успехи в спортивном программировании шести студентам ИМИТ ИГУ, показавшим наибольшие достижения, назначены персональные стипендии сроком на один год. Кроме того, компания HUAWEI финансово поддержала участие 12 студентов ИМИТ ИГУ в сборах по спортивному программированию Discover Baikal, которые прошли в сентябре-октябре 2021 года, а также участие двух команд института в полуфинале командной Международной студенческой олимпиады по программированию, регион Северная Евразия (ICPC NERC).

Цель финансовой поддержки HUAWEI – поощрение студентов ИМИТ ИГУ к участию и победе в соревнованиях, а также – к изучению современных тенденций в сфере IT-технологий, повышение их квалификации как специалистов, формирование у обучающейся молодежи целостного представления об актуальных задачах современного IT-пространства.

Договор о взаимодействии компания HUAWEI и ИГУ заключили в сентябре 2021 года.