Банк «Открытие» и холдинг «Новотранс» подписали кредитные соглашения в рамках финансирования проекта LUGAPORT

В Москве на выставке «Транспорт России – 2021» подписан пакет кредитных соглашений в рамках финансирования инвестиционного проекта LUGAPORT между банком «Открытие» и Группой компаний «Новотранс», сообщили SIA.RU в банке.

Подписи под документами поставили президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов и президент холдинга «Новотранс» Константин Гончаров. В рамках проектного финансирования «Открытие» предоставит одному из крупнейших в стране частных транспортных холдингов весь спектр банковских продуктов, включая международные аккредитивы, прямое кредитование, банковские гарантии.

Универсальный торговый терминал нового поколения LUGAPORT строится холдингом «Новотранс» в морском порту Усть-Луга Ленинградской области. Он будет предназначен для перевалки навалочных, генеральных, зерновых и пищевых грузов общим объемом 24,3 млн тонн в год. Завершение строительства запланировано на 2024 год.

«Мы рады принимать участие в финансировании одного и самых масштабных инфраструктурных проектов в России. Для банка «Открытие» транспортная отрасль и, в особенности, такие крупные проекты, которые создают предпосылки для устойчивого экономического роста, являются приоритетными. Эта сделка является достойным продолжением давнего сотрудничества банк «Открытие» с группой компаний «Новотранс», одним из крупнейших частных холдингов России, доказавшим способность успешно реализовывать самые масштабные проекты. Уверен, что это партнерство будет взаимовыгодным и полезным для развития экономики нашей страны», – прокомментировал Михаил Задорнов.

«Сегодня мы делаем значимый шаг на пути успешной реализации самого масштабного инвестиционного проекта Группы компаний «Новотранс». Синергия операторского, вагоноремонтного бизнеса, а также бизнеса по портовой перевалке грузов соответствует нашей долгосрочной стратегии по созданию вертикально интегрированного холдинга. Банк «Открытие» является нашим давним надежным партнером, с которым мы сотрудничаем по разным направлениям деятельности Группы. Теперь банк открывает нам и доступ к инструментам проектного финансирования. Уверен, что только совместными усилиями мы сможем реализовать самые смелые и масштабные проекты», – заявил на церемонии Константин Гончаров.

Холдинг «Новотранс» и банк «Открытие» связывают давние и плодотворные взаимоотношения. Напомним, на ПМЭФ-2019 стороны подписали рамочное соглашение о сотрудничестве. Документ определял основные направления и формы взаимодействия сторон при реализации проектов, предполагающих использование различных финансовых продуктов банка и его дочерних компаний. В частности, стороны договорились о долгосрочном партнерстве в сфере финансирования текущей и инвестиционной деятельности холдинга «Новотранс», факторингового и лизингового финансирования, реализации конверсионных сделок, страхования различных категорий рисков.