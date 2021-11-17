ВОЗ: единственным регионом мира с растущей смертностью от COVID-19 остается Европа

Среди всех регионов мира Европа остается единственным, где число заражений коронавирусом и смертей от последствий COVID-19 продолжает расти. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на эпидемиологический бюллетень Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

За неделю с 8 по 14 ноября в мире число заражений коронавирусом выросло на 6% – 3,3 млн случаев. В США и Европе рост составил по 8%. Число смертей от инфекции в мире увеличилось на 1% (50 тыс.). Европа стала единственным регионом, где был зафиксирован рост — на 5%.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 254 млн человек, умерли более 5 млн.