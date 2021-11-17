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В «Сибэкспоцентре» увеличили количество прививочных пунктов от COVID-19

Сегодня на базе выставочного комплекса открылось еще 5 павильонов. Всего в настоящее время организована работа 11 пунктов вакцинации и 4 стойки регистрации. Ранее жители Иркутска жаловались на длинные очереди, в которых они проводили по несколько часов.

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– У стоек регистрации людям помогают заполнить анкету и согласие. Расширены зоны ожидания и территория отдыха, где пациенты могут провести до 30 минут после вакцинации. Для организации работы предоставлено необходимое компьютерное оборудование и расходные материалы, – сообщают в департаменте здравоохранения и социальной помощи населению администрации Иркутска.

К работе пункта вакцинации привлекли ординаторов Иркутского государственного медицинского университета. Кроме того, дополнительные пункты вакцинации укомплектовали медицинским персоналом городских больниц.

Всего на территории Иркутска организована работа более 40 пунктов вакцинации,  они расположены во всех административных округах города.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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