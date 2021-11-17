Первые данные переписи жителей Приангарья опубликуют в конце января

14 ноября завершился сбор первичных данных Всероссийской переписи населения. Начался второй этап – обработка данных, устранение дублирования и точный подсчет результатов. Первые данные о численности жителей Иркутской области будут опубликованы в конце января 2022 года, а до конца года – полные итоги переписи, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.

Почти 327 тысяч жителей Иркутской области самостоятельно заполнили переписные листы на портале «Госуслуги».

К опросу населения привлекли 4,5 тысячи человек, они проводили опрос не только по месту проживания, на стационарных переписных участках и в МФЦ, но и на крупных предприятиях, в учебных заведениях и торговых центрах.