Бюджет Иркутской области на 2022-2024 годы принят в первом чтении

Законопроект, внесенный Губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, рассмотрен сегодня, 17 ноября, на 42-й сессии Законодательного собрания. Прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2022 год составит 202,6 млрд рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – 36,2 млрд рублей. По словам министра финансов региона Наталии Бояриновой, бюджетная политика основана на том, что экономика региона выходит на допандемийный уровень. В соответствии с федеральным прогнозом Иркутская область отнесена к регионам с наиболее высокими темпами экономического развития в ближайшие три года.

Исходя из этого проект главного финансового закона формировался таким образом, чтобы в полном объеме выполнять все обязательства перед жителями Иркутской области. Растущий экономический и инвестиционный потенциал региона позволяет прогнозировать рост собственных доходов.



Одной из ключевых задач расходной части бюджета является достижение национальных целей развития. В предстоящем трехлетнем периоде на реализацию 11 национальных проектов за счет средств федерального и областного бюджетов планируется направить почти 78 млрд рублей.

Среди приоритетных направлений – выполнение социальных обязательств перед населением региона, включая поддержку семей при рождении детей, индексацию социальных и денежных выплат. Так, в следующем году на социальную сферу планируется направить более 2/3 расходов областного бюджета, или 146 млрд рублей.

Будет продолжена поддержка реального сектора экономики, в том числе сельхозтоваропроизводителей. Сюда же относятся расходы на содержание, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог, а также на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения. Предусмотрено выделение субсидий ресурсоснабжающим организациям и транспортным предприятиям.

Общий объем бюджетных инвестиций на следующий год в объекты государственной и муниципальной собственности составят 18,2 млрд рублей. В 2022-2024 годах к финансированию планируется строительство, выкуп, реконструкция 63-х объектов социальной сферы в 23-х муниципальных образованиях.



Общий объем межбюджетных трансфертов из областной казны в местные бюджеты в 2022 году запланирован в объеме 76,8 млрд рублей. Первый заместитель Губернатора – Председатель Правительства Иркутской области Константин Зайцев объявил, что следующий год станет годом работы экономического блока регионального кабинета министров с муниципальными образованиями.



– Подход в отношении муниципалитетов будет пересмотрен. Нам необходимо выявить их финансовые возможности, активизировать работу органов местного самоуправления по эффективному использованию экономического потенциала территорий, понять, сколько нужно дополнительных средств из областного бюджета для развития каждого из муниципальных образований, – пояснил Константин Зайцев.

В первом чтении депутаты Законодательного собрания утвердили основные параметры областного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2022 год составит 202,6 млрд рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – 36,2 млрд рублей. Расходы планируются в объеме 211,3 млрд рублей. Дефицит областного бюджета запланирован в сумме 8,7 млрд рублей, или 5,3% от объема доходов без учета безвозмездных поступлений.

На плановый период 2023 и 2024 годов соответственно утверждены доходы в объеме 204,4 млрд рублей и 214,8 млрд рублей, расходы - 210,5 млрд рублей и 215,9 млрд рублей, дефицит - 6,1 млрд рублей и 1,1 млрд рублей.