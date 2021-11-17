QR-коды можно будет распечатать в МФЦ

Минцифры России совместно с Минэкономразвития России запустили в МФЦ печать на бумажном носителе сертификата с QR-кодом о профилактических прививках против COVID-19 и перенесенном заболевании.

Работа проведена в соответствии с поручением Председателя Правительства России Михаила Мишустина.

В задачи Минцифры входила разработка технического решения, которое обеспечит доступ сотрудников МФЦ к информационным системам Минздрава России, содержащим информацию о вакцинации от COVID-19, перенесенном заболевании. Такой доступ организован через специализированное автоматизированное рабочее место сотрудника МФЦ по формированию сертификатов COVID-19 на Госуслугах.

Сертификат в распечатанном виде содержит QR-код, срок действия и фамилию владельца и не содержит медицинские данные. За первые сутки распечатку сертификатов в МФЦ по всей стране заказали более 50 тысяч человек.

За услугой могут обратиться как граждане страны, так и те люди, которые имеют вид на жительство в России или иной документ, разрешающий им проживать в стране. Решение разработано для облегчения доступа к получению сертификатов с QR-кодами.

Для того чтобы получить сертификат от заявителя, потребуется следующий перечень документов:

документ, удостоверяющий личность (ранее предъявлявшийся при осуществлении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и (или) оказании медицинской помощи);

СНИЛС (при наличии);

документы, подтверждающие право действовать от имени заявителя;

загранпаспорт (в случае, если заявителю требуется экземпляр сертификата на английском языке)

полис ОМС (при наличии).

Напомним, что получить доступ к QR-коду также можно на странице Госуслуг со всеми сертификатами по COVID-19, в приложении «Госуслуги» или в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус».