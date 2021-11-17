Жителя Шелехова обвинили в умышленном поджоге квартиры с тремя детьми внутри

Следственное управление СКР по Иркутской области выдвинуло обвинение 25-летнему жителю Шелехова в умышленном поджоге квартиры, внутри которой находились женщина и трое детей.

По версии следствия, ночью 6 ноября 2020 года молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджог квартиру жилого дома, расположенного на улице Заводская, чтобы убить свою знакомую. Злоумышленник знал, что помимо девушки в квартире находятся трое детей в возрасте 8 и 10 лет.

«Умышленные действия обвиняемого не были доведены им до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку преступление было пресечено сотрудниками полиции. Жильцы дома были незамедлительно эвакуированы. В результате пожара огнем полностью уничтожен четырехквартирый жилой дом со всем имуществом», – отмечают следователи.

Мужчину осудят по уголовным статьям «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетнего, с особой жестокостью, общеопасным способом», «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога», санкции которых предусматривают вплоть до пожизненного заключения.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.