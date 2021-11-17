600 тысяч рублей отдала пожилая пара из Усолья-Сибирского аферистам за спасение от аферистов

Пожилая пара из Усолья-Сибирского отдала более 600 тысяч рублей мошенникам, которые обещали их спасти от аферистов, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Иркутской области.

Один из пострадавших – пенсионер – рассказал, что ему на телефон поступило несколько звонков от якобы представителей финансовых организаций с предупреждением о риске пострадать от действий аферистов.

«Усольчанин вместе с женой, не ставя в известность родственников, перевел личные накопления в размере 600 тысяч рублей, дабы избежать обмана. В последствии оказалось, что так работали сами мошенники. С помощью современных телефонных приложений, они заменили номера телефонов на банковские разыграли целый спектакль. Злоумышленники ввели в заблуждение пожилую супружескую пару, запугав последствиями разглашения информации и похитили деньги», – отметили правоохранители.

С начала года в Приангарье свыше 100 человек отправили аферистам суммы более 600 тысяч рублей.