Малыша весом 490 граммов выходили в Иркутском роддоме

Специалисты Иркутского перинатального центра выходили недоношенного ребенка 490 граммов – это самый маленький малыш в регионе за год, сообщают «Вести-Иркутск».

«В Иркутском городском перинатальном центре самым маленьким из родившихся в этом году стал ребенок весом 490 граммов. В стенах медучреждения его выхаживали четыре месяца. А выписывали уже улыбающимся богатырем весом больше трех килограммов», – отмечает издание.

По статистике в мире каждый десятый ребенок появляется на свет недоношенным. Однако благодаря современной медицине вероятность, что такие малыши выживут, составляет практически 80%.