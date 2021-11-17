Высокотехнологические автобусы планируют выпустить власти на дороги Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился накануне с вице-президентом компании «ГАЗ» Николаем Одинцовым и другими представителями организации. Во время переговоров обсуждался вопрос замены транспорта в регионе, в том числе, на высокотехнологичный.

«Тема обновления общественного транспорта в области – огромная проблема. Автобусы и трамваи устарели и морально, и физически. Многие автобусы нужно было заменить еще лет десять назад. Понятно, что разом мы все не поменяем. Но работы в этом направлении уже начали», – отметил глава региона и добавил, что для разработки этого вопроса и была проведена встреча с членами компании «ГАЗ».

Сейчас этот производитель выпускает современные автобусы, работающие на различных видах топлива – природном газе, дизеле, электричестве, водороде. Такой транспорт выделяют меньше вредных веществ в атмосферу.

«Интересно, что некоторые модели автобусов заправляются сжатым природным газом – метаном. Обязательно проработаем вопрос создания инфраструктуры для эксплуатации такого транспорта, речь в том числе про газовые заправки на сжатом природном газе. Договорились с вице-президентом компании Николаем Борисовичем Одинцовым проработать вопрос не только закупки транспорта, но и возможности создания на территории Иркутской области производственной базы для обслуживания высокотехнологичных автобусов. Будем под это дело рассматривать несколько площадок, в том числе в моногородах», – сообщил Кобзев.

Представители компании намерены в ближайшее время приехать в регион, чтобы уже на месте посмотреть предложенные площадки и обсудить детали.