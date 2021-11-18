Кобзев: Вопрос седьмой приаэродромной зоны в Иркутске может быть положительно решен до конца года

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев сообщил, что на встрече с руководством Роспотребнадзора удалось выйти на конструктивный диалог в части корректировки границ седьмой зоны приаэродромной территории в Иркутске.

– Принято решение о методическом сопровождении вопросов проектирования седьмой подзоны приаэродромной территории, что положительно скажется на дальнейшем развитии градостроительного потенциала города Иркутска. Планирую положительно решить задачу до конца текущего года, – подчеркнул глава региона на своей странице в Инстаграм.

В среду сообщалось, что губернатор обсуждает этот проблемный вопрос в Москве, в администрации президента.

Напомним, что санитарная зона определена приказом Росавиации № 421-п. В её границы попадает более 50% площади Иркутска и еще 12 муниципальных образований Иркутской области, где запрещено строительство жилья и социальных объектов. Участники рынка назвали это решение бомбой замедленного действия, которое парализует развитие города.