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Продукты снова подорожают в 2022 году

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Причиной стал скромный урожай сельскохозяйственных культур в 2021 году, сообщает ТАСС.

 «Есть риски дальнейшего роста цен на энергетические товары. Что касается продовольственной инфляции, то здесь, да, мы имеем не очень хороший урожай глобально. И есть риски, что эта ситуация повторится и в следующем году – посмотрите, что происходит с ценами на удобрение», – сказал директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов.

В последнем докладе о денежно-кредитной политике Банка России указывал, что более скромный, чем ожидалось, урожай сельскохозяйственных культур в 2021 году может продолжать влиять на цены продовольствия в первой половине 2022 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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