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Спрос на новостройки в Иркутской области в октябре вырос на 7 %

429 договоров долевого участия зарегистрировано в Иркутской области в октябре, это на 7% больше, чем в сентябре, сообщает Управление Росреестра.

В Иркутском районе зафиксирован более значительный рост. В октябре зарегистрировано 90 ДДУ, что на 36 % больше, чем в сентябре 2021 года.

В Иркутске спрос на квартиры в новостройках за месяц сократился на 14 %. В октябре жители областного центра зарегистрировали 281 ДДУ, в сентябре – 328 ДДУ.

Всего с начала года в Иркутской области оформлено 4 708 договоров долевого участия. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество зарегистрированных ДДУ выросло на 4 %.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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