Поглощающую способность российских лесов предложили увеличить втрое

С 0,6 млрд до 1,8-2,2 млрд т CO2 в год, а их стоимость составит до $57 трлн, подсчитала BCG.

Поглощающая способность российских лесов может вырасти с 0,6 млрд до 1,8-2,2 млрд т CO2-эквивалента. Об этом говорится в докладе консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) «Неразведанное богатство: почему для России важно осознать подлинную ценность лесов», c которым ознакомился РБК.

При этом ценность лесов может увеличиться с $4-17 трлн до $9-57 трлн, отмечают эксперты. Но для этого потребуется пересмотреть подход к стратегии в области учета, защиты и управления лесами, указывают аналитики.

По предварительным результатам первого цикла государственной инвентаризации леса, которая проводилась последние десять лет по поручению президента, общий запас древесины больше текущей официальной оценки на 35%, сообщила руководитель пресс-службы Минприроды Марина Евсеева, не став комментировать возможности его дальнейшего увеличения. РБК направил запрос в Минэкономразвития, которое недавно подготовило проект низкоуглеродной стратегии России, включающей поглощение парниковых газов лесами. Базовый сценарий этой стратегии предусматривает лишь удвоение уровня абсорбции вредных газов лесами, до 1,1 млрд т – к 2050 году.