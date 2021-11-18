Охват тестирования на COVID-19 в России увеличен в 1,5 раза

С 18 ноября он увеличен до 300 человек на 100 тыс. населения, сообщает РБК.

Роспотребнадзор в 1,5 раза увеличил охват лабораторными исследованиями на коронавирусную инфекцию. Об этом говорится в постановлении главы ведомства Анны Поповой, которое опубликовано на портале правовой информации.

Главный санитарный врач России внесла изменения в свое постановление от 16.10.2020 № 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом».

В постановлении говорится, что изменения вступают в силу со дня, следующего за днем опубликования документа, то есть с 18 ноября. Таким образом, Роспотребнадзор с четверга увеличит охват тестированием на COVID-19 до 300 человек на 100 тыс. населения.