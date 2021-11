Life Is Good, Бест Вей и Hermes признали «финансовыми пирамидами»

Банк России 17 ноября опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. В черный список включены известные компании Life Is Good, Hermes, Best Way, InCruises. Регулятор предупреждает вкладчиков, что они могут потерять деньги, потому что организации имеют признаки «финансовой пирамиды».

– Банк России с помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям граждан и организаций выявляет (в том числе в Интернете) компании и проекты с признаками нелегальной деятельности, – говорится в официальном сообщении.

Банк России блокирует сайты компаний, а также взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, иностранными регуляторами для применения иных мер. При этом компании имеют право обжаловать свое внесение в список.