РОСБАНК представил стратегию «УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ» на 2021-2025 годы

В продолжение успешной реализации стратегии 2018-2020 годов, Росбанк представил ключевые инициативы стратегического цикла на 2021-2025 годы, рассказали SIA.RU в пресс-службе банка.

«При создании нашей стратегии мы ориентировались на ключевую цель – к 2025 году стать лучшим международным банком в России для наших клиентов, сотрудников и общества в целом. Название стратегии «Устойчивый рост» тесно связано с предназначением группы Societe Generale, а именно: строить вместе с нашими клиентами надежное и устойчивое будущее, предлагая ответственные и инновационные финансовые решения.

Наша стратегия сфокусирована на трех основных направлениях, которые являются естественным продолжением предназначения Societe Generale:

Клиент – мы больше чем когда-либо намерены поддерживать наших клиентов в достижении их целей, оставаясь надежным финансовым спутником;

Эффективность – инструмент для достижения нашей ключевой цели;

Устойчивое развитие – наше видение лучшего, устойчивого будущего.

План реализации нашей стратегии разработан с целью продемонстрировать рост бизнеса во всех клиентских сегментах и обеспечить устойчивый рост финансовых показателей», – отметил председатель правления Росбанка Илья Поляков.

Максимальная приверженность интересам клиентов

Росбанк планирует стать надежным партнером для клиентов на долгие годы вперед, предоставляя лучший сервис и лучшие финансовые решения. Банк ставит перед собой задачу войти в топ-5 игроков на рынке по показателю NPS (Net promoter score – основной инструмент для измерения уровня удовлетворенности клиентов) во всех клиентских сегментах.

Корпоративный бизнес

Росбанк занимает свою отдельную нишу среди крупных международных банков на российском рынке, отличаясь универсальной продуктовой линейкой для всех сегментов юридических лиц и сильной отраслевой и продуктовой экспертизой не только на локальном уровне, но и в рамках группы Societe Generale. Уже сейчас являясь лидером в ряде направлений, среди которых транзакционный бизнес, кастодиальный бизнес, факторинг, торговое финансирование, Росбанк в 2021-2025 планирует удерживать лидерские позиции и развивать продукты и сервисы как для массового сегмента, так и индивидуальные решения для крупных корпораций и наращивать объемы бизнеса на уровне или быстрее рынка. Росбанк продолжит развитие сквозной (end-to-end) цифровизации существующих продуктов и безбумажного взаимодействия с клиентами.

Одна из ключевых целей Росбанка заключается в дальнейшей диверсификации клиентской базы, путем увеличения количества клиентов среднего бизнеса (годовая выручка 0,4-4 млрд рублей) со средним ежегодным темпом роста до 17% к 2025 году. Рост будет основан на эффективной работе клиентских менеджеров, расширении городов присутствия среднего корпоративного бизнеса по всей стране. Кроме того, реализацию амбициозного тренда обеспечат инновационные продуктовые предложения – облегчённый для клиента процесс кредитования, а также максимальная цифровизация транзакционных продуктов.

В части облуживания инвесторов на финансовых рынках Росбанк планирует развивать широкую сервисную платформу для всех типов клиентов, удерживая лидирующую позицию в депозитарных услугах, а также предложить полный спектр брокерских услуг и услуг на рынке коллективных инвестиций в рамках дочерней управляющей кампании ООО УК «РБ Капитал» и ООО «РБ Специализированный депозитарий».

Росбанк ставит перед собой цель быть банком первого выбора для международных компаний, эффективно используя свои сильные стороны, среди которых можно выделить статус надежного и устойчивого партнера, возможности универсального банка, экспертизу на глобальном и местном уровнях и технологически развитую платформу. Банк будет усиливать, как внутреннее региональное взаимодействие, так и с офисами Societe Generale в других странах, развивать продуктовую линейку в расчетно-кассовом обслуживании, ориентированном на международных клиентов, для предоставления лучшего на рынке продуктового предложения.

Планируем развивать продуктовую линейку на рынках капитала, фокусируясь на наших традиционно сильных сторонах – деривативах для покрытия валютных и процентных рисков, а также, пользуясь экспертизой группы Societe Generale, разрабатывать новые индивидуальные решения для наших клиентов, как в области хеджирования рыночных рисков, так и в размещении свободных средств. Одним из приоритетов есть и останется диджитализация наших стандартизированных продуктов, а также фокус на технологии работы с Big Data.

Росбанк стремится стать одним из лидеров в области корпоративных ESG продуктов, опираясь на экспертизу Societe Generale в этой сфере. Societe Generale, являясь одним из основателей объединения Net Zero Banking Alliance, планирует достичь углеродной нейтральности к 2050 году как с точки зрения клиентской активности, так и собственных операций. Среди ключевых амбиций Росбанка – предоставление и организация финансирования устойчивого развития и позитивного воздействия (SPIF) как минимум на 150 млрд рублей до 2025 года включительно, а также быть в топ-3 среди частных банков в области ESG-финансирования в России и одним из лидеров в организации выпусков зелёных облигаций.

Розничный бизнес

Основная амбиция Росбанка в рознице – это поступательное и устойчивое повышение уровня удовлетворенности клиентов. Банк планирует наращивать клиентскую базу на 5-10% ежегодно, а также расти наравне или выше рыночных показателей во всех ключевых сегментах.

Банк продолжит совершенствовать клиентский путь, построенный по принципу «единого окна» и основанный на гибком взаимодействии клиента с банком. Как частным клиентам Росбанка, так и клиентам из числа компаний малого бизнеса сегодня доступны более 230 офисов в 60 регионах по всей России. Помимо развития сети отделений, банк обслуживает клиентов и в digital-каналах: Росбанк запустил новое мобильное приложение для дальнейшего развития и совершенствования дистанционных каналов взаимодействия. К 2025 году все ключевые продукты банка будут доступны онлайн, 70% всех розничных продаж будут осуществляться через онлайн каналы (против 50% в 2021 году).

Для индивидуальных предпринимателей и компаний малого бизнеса банк продолжит разрабатывать продукты и услуги, отвечающие требованиям времени: онлайн-регистрацию и ведение бизнеса, юридическую поддержку. Благодаря сочетанию индивидуального подхода к каждому предпринимателю и сильного digital-предложения для бизнеса, Росбанк планирует наращивать клиентскую базу более чем на 10% ежегодно.

Росбанк продолжит развитие жилищной экосистемы, построенной вокруг главного продукта – ипотеки. Предлагая продукты с высокой степенью цифровизации и с большим количеством партнерских API-интеграций и сервисов, Росбанк ставит целью удвоить объемы выдач ипотечных кредитов к 2025 году и занять лидирующую позицию по показателю NPS.

В автокредитовании банк намерен сохранить лидерство на рынке (удерживая позицию, как минимум, в ТОП-3 по автокредитам и первым по кредитам на покупку электромобилей), обеспечивая высочайшее качество обслуживания клиентов за счет передовых решений.

Росбанк исторически удерживает передовые позиции в сегменте частного банковского обслуживания и работе с премиальными клиентами благодаря высокой надежности, актуальному продуктовому предложению для сбережений и инвестиций и высокому качеству сервиса. Стратегическая цель банка - занять первое место по показателю NPS для клиентов private banking и предложить одну из лучших программ премиального банковского обслуживания на рынке.

Поскольку устойчивое развитие является одной из основ стратегии Росбанка, банк предоставляет клиентам возможности для ответственного инвестирования. Уже 10% активов розничных клиентов под управлением банка инвестируется в устойчивые продукты. Росбанк планирует увеличить этот показатель к 2025 году до 25%, используя опыт Societe Generale.

Росбанк внедряет концепцию продажи своих продуктов и услуг третьим лицам (подход «bank as a service»), получая максимальную отдачу в существующих условиях и постоянно внедряя новые возможности. Данный подход станет одной из точек роста розничного бизнеса в период до 2025 года.

Росбанк – ответственный банк

Банк стремится занять лидирующие позиции по привлекательности среди российских работодателей. Росбанк уделяет особое внимание вопросам равных возможностей, инклюзии, гендерного равенства. Традиционно руководящие посты в банке занимает большое количество женщин (50% в правлении, 40%+ женщин среди руководителей высшего звена). Банк продолжит развивать корпоративную культуру, опираясь на ценности группы Societe Generale, организуя тренинги для сотрудников, предоставляя возможность для профессионального и личного роста, поддерживая гибридный формат работы (гибкие условия труда с возможностью выбрать работу из дома или в офисе). В результате банк стремится оставаться одним из лучших работодателей в России (в том числе быть среди лучших работодателей digital-направлений).

Росбанк придерживается позиции, что банки играют ведущую роль в ускорении процессов, связанных с целью достижения углеродной нейтральности, которая определена Парижским соглашением. Банк стремится внести вклад в данный проактивный и ответственный процесс трансформации бизнеса.

Приоритет устойчивого развития в основе стратегии Росбанка подразумевает приверженность данным принципам во всех сферах деятельности банка, независимо от географической привязки.