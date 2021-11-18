Студенты Ангарского техникума стали призерами олимпиады «IT-Планета 2020-2021»

В финале приняли участие студенты и молодые дипломированные специалисты из России, Украины, Армении, Казахстана и Беларуси. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

Программа соревнований включает в себя более десятка конкурсов по актуальным ИКТ-направлениям. Студенты из Приангарья показали достойные результаты. В конкурсе «Разработка мобильных приложений» команда Ангарского промышленно-экономического техникума «Arctic Fox» в составе: Ивайловского Евгения, Хмыльникова Евгения, Голощаповой Мелиссы и Зотова Дмитрия заняла третье место.