В Примсоцбанке выросли процентные начисления на остатки по картам до 6% годовых

В Примсоцбанке выросли процентные начисления на остаток по картам, сообщает пресс-служба финансовой организации.



Так, теперь для карт «Персона» и «Персона - S7 Priority» на остаток по карте будет начисляться 6% годовых, а если среднедневной остаток на карточном счете не менее 1 500 000 рублей - 7% годовых.



На остаток по картам «Приморец» начисляется 6,5% годовых, если среднедневной остаток на карточном счете менее 100 000 рублей и 5%, если среднедневной остаток более 100 000 рублей.



На остаток по «Премиальным картам» теперь начисляется 6,5% RUR или 0,1% USD или 0,01% EUR годовых.



Для зарплатных карт тарифа «Двойная выгода» начисляется 6,5% RUR годовых, для тарифа «Премиальный» - 5%.



Узнать подробнее о дебетовых картах Примсоцбанка можно на официальном сайте, в офисах банка, а также по телефону единой справочной службы 8 (800)350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного.

