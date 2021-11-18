Новости Россельхозбанк составил шорт-лист новейших разработок российского AgroTech-сектора Эксперты АПК рассмотрели заявки участников первой всероссийской премии AgroCode Awards и составили шорт-лист отечественных компаний и специалистов, которые предложили самые эффективные и технологичные решения в аграрной отрасли. В финал прошли 24 компании в четырех номинациях. 19 ноября жюри определит победителя в каждой номинации. В состав жюри входят представители ведущих научных учреждений, агрокомпаний, а также эксперты отрасли АПК. Победителей конкурса определят руководители Россельхозбанка, Уралхима, Иннополиса, фонда «Сколково», НИУ «ВШЭ», РГАУ-МСХА им. Тимирязева, Агроинвестора, Росагролизинга и других организаций. Жюри оценивает номинантов по критериям качества реальных результатов их проекта. «Мы рассмотрели все поступившие заявки на премию и изучили большое количество действительно перспективных и технологичных проектов, многие из которых уже доказали свою эффективность на практике. В шорт-лист вошли проекты, охватывающие практически все отрасли сельского хозяйства: от роботов-птицеводов до автоматизации уборки урожая и биопрепаратов на основе симбиотических грибов. Для многих аграриев сейчас эти технологии кажутся далеким будущим, но именно они смогут изменить сельское хозяйство до неузнаваемости и повысить его эффективность в разы. Своей глобальной задачей мы считаем посредничество между сельхозпроизводителями и технологическими компаниями: РСХБ адаптирует новейшие решения для АПК и делает их доступными фермерам уже сейчас», – рассказала директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова. В номинации Agro Machinery (техника, которая помогает фермерам улучшить урожай и повысить финансовые показатели) отобраны 5 финалистов: компании Робопроб, Cognitive Pilot, Геоскан, Биокомплекс и GoodWAN. Одним из ярких представленных кейсов стал проект по внедрению комплексной дождевальной системы точного орошения. По оценкам специалистов до 80% рисков земледелия связаны с погодными аномалиями: в первую очередь, с засухой. Свое рода страховкой от засухи может стать внедрение дождевального орошения, которое полностью имитирует естественные процессы увлажнения. Система может индивидуально подобрать условия полива и, как итог, повысить урожай сельхозпредприятия до 100% за первый год использования без увеличения площади полей. В номинации Agro Digital (кейсы цифровизации сельского хозяйства, которые помогают добиться качественных изменений уже в первый год) отобраны 6 финалистов: АиС / Кубанский государственный аграрный университет, компании Green Growth, АйТиПроект, Ростсельмаш, Инфорика, ИнтТерра. В этой номинации среди прочих представлен кейс интеллектуального управления рыбоводческим хозяйством. Аналитики выяснили, что предприниматели, работающие в сфере рыбного хозяйства, часто сталкиваются с недостатком информации о работе предприятия, что приводит к неточным прогнозам и рискам для бизнеса, а также проблемам вирусных и бактериальных болезней рыб. Разработка позволяет эффективно выполнять цифровизацию процессов учета, планирования и анализа результатов выращивания рыбы — от получения икры до отгрузки малька клиентам. Проект уже прошел опытную эксплуатацию в селекционном центре по выращиванию малька форели и за 3 месяца позволил вывести на новый уровень планирование деятельности предприятия, обеспечив снижение трудоемкости учета (на 20%), планирования и анализа данных (на 80%), повышение точности прогноза и снижение рисков (25%). В номинации Agro Revolution (технологии, опережающие будущее и научные открытия, которые помогут радикально изменить сельское хозяйство) отобраны 8 финалистов: Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина, компании Агробит, Дарвин, AquaVega, Энтопротэк, Новбиотех, KSITEST и Bumbtech. Один из конкурсантов представил кейс по инновационным методам выращивания растений в одной экосистеме с рыбами и колониями бактерий, перерабатывающих органические остатки на основе аквапоники. Перед компанией стояла амбиционная задача решения проблемы ественных отходов рыбоводческого предприятия и превращения выращивания рыбы в замкнутый цикл – создание высокопродуктивного и экологически чистого агрохозяйства. Аквапоника представляет собой симбиоз рыб, растений и колонии бактерий, перерабатывающих органические остатки. Растения питаются продуктами жизнедеятельности рыб – переработанными бактериями, а затем использованная вода возвращается обратно в бассейн к рыбам в очищенном виде. Таким образом, технология не вредит природе и позволяет выращивать 100% экологически чистую продукцию без применения химикатов. В номинации Agro Hero (герои отрасли: предприниматели и топ-менеджеры, работа которых помогает сделать сельское хозяйство лучше и эффективнее) были отобраны 6 финалистов: Кирилл Зябрев, Александр Лысковский, Василий Птицын, Кристина Романовская, Евгений Труфляк, Ольга Ускова Премия AgroCode Awards — часть крупнейшего AgroTech-мероприятия AgroCode Weekend. Мероприятие начнется с конференции AgroCode Conference, также оно включает в себя хакатон AgroCode Hack, Data Science-чемпионат и конкурс Digital Strawberry. АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. Номинация Участник О проекте Agro Machinery Робопроб Roboprob Роботизированный комплекс для отбора почвенных проб и эффективного агрохимического обследования качества земель, предлагающий объективные технические решения и расчеты для качественной работы. Cognitive Pilot Cognitive Agro Pilot Автопилот для уборочной техники на базе ИИ помогает механизатору контролировать движение машины, самостоятельно строит траекторию и точно следует ей, позволяя убрать больше урожая. Геоскан Геоскан 201 Агро Универсальный аэрофотосъемочный беспилотник выполняет межевание, картографирование территории и мультиспектральную съемку для мониторинга растительности, работает в комплексе с ПО GеoScan Planner для эффективного контроля полётных заданий. Биокомплекс Комплексная дождевальная система точного орошения Комплексная дождевальная система точного орошения индивидуально подбирает идеальные условия полива для повышения урожая и исключения климатических рисков. Good Wann Оборудование для мониторинга температуры и влажности почвы Датчики для беспроводной передачи данных о состоянии почвы по радиоканалу, которые позволяют автономно и безопасно контролировать сельскохозяйственную технику и рабочие процессы на больших расстояниях. Agro Digital АиС/Кубанский государственный аграрный университет Нейросеть для оптимального распределение удобрений Разработка компании «АиС» объединяет работу беспилотника и нейросети и создает точные карты-задания, анализирует и подсказывает решения по оптимальному распределению удобрений для увеличения урожая озимой пшеницы на 6.3%. Green Growth Платформа для картирования урожайности Программно-аппаратный комплекс, состоящий из набора датчиков, объединенных в единую архитектуру. Данные собираются во время проведения уборки и предоставляются в виде карты урожайности с единицы площади в удобном интерфейсе. АйТиПроект RFID-система для идентификации животных Идентификационная RFID-система, основанная на чипировании крупного рогатого скота и птиц, позволяет обеспечить здоровье и безопасность животных, а также контролировать все процессы на ферме, связанные с перемещением, кормлением и уходом. Ростсельмаш РСМ Агротроник Пилот 2.0. РСМ Агротроник Пилот 2.0. Гибридная система автоматизации вождения и уборки на основе машинного зрения, технологии ГНСС и RTK, позволяет легко, безопасно и эффективно эксплуатировать технику в беспилотном режиме в любое время суток. Инфорика FishWeb Интеллектуальная программа управления рыбоводческим хозяйством позволяет эффективно выполнять цифровизацию процессов учета, планирования и анализа результатов выращивания рыбы — от получения икры до отгрузки малька клиентам. ИнтТерра SkyScout Advisor Единая система управления агрономической службой предприятий сельского хозяйства Agro Revolution Агробит Робот-птицевод Робот-птицевод, помогающий выращивать птиц, который впервые в мире промышленно внедрена на ферму. Робот-помощник позволяет следить за здоровьем птиц, снизить ветеринарную нагрузку, улучшить производственные показатели и увеличить прибыль без вмешательства человека. Дарвин Биопрепарат симбиотических грибов Cadophora sp. BR2-1 Первый российский биопрепарат симбиотических грибов Cadophora sp. BR2-1. Используется для повышения урожайности садовой голубики на основе активного штамма, выделенного из ризосферы вересковых. Штамм может культивироваться в промышленных масштабах для получения высоких урожаев голубики. AquaVega Технология урбанизированного агропроизводства на основе аквапоники AquaVega предлагает органический метод выращивания растений в одной экосистеме с рыбами и колониями бактерий, перерабатывающих органические остатки. Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина Разработка почвообрабатывающих катков Новые почвообрабатывающие катки для крошения крупных комков почвы — разработка Ульяновского государственного аграрного университета имени П.А. Столыпина. Позволяет быстро и эффективно обработать почву за один проход, снизить эксплуатационные затраты, обеспечить оптимальную плотность почвы и увеличить урожай на 10 %. Энтопротэк Переработка органических отходов при помощи Черной львинки Экотехнология переработки органических отходов в промышленных объемах при помощи насекомого Черная львинка. Обеспечивает сельскохозяйственным животным и птицам кормовой белок и жир из биомассы насекомых, а также позволяет производить органические удобрения без вреда для окружающей среды. Новбиотех Бесконтактная технология лазерной стимуляции роста растений Бесконтактная технология лазерной стимуляции роста растений позволяет быстро перейти к высокопродуктивному экологически чистому производству растений без удобрений, стимуляторов роста и средств защиты. Это увеличивает урожай на 10-35% и накапливает больше белков и углеводов. KSITEST Внедрение геномной селекции скота Внедрение геномной селекции скота по российской референтной базе на основе математической модели, учитывающей тип и структуру данных, эффекты среды и генетики для лучшей производительности стада. Bumbtech Мониторинг пчелиных ульев Программно-аппаратный комплекс помогает тепличным комбинатам, вертикальным фермам (сити-фермам), фруктовым садам, пасекам решать проблемы с контролем работы натуральных опылителей (пчел и шмелей) в режиме 24/7 с помощью разработанной облачной платформы мониторинга натуральных опылителей и повышать выручку предприятия, а также сокращать операционные расходы на опыление сельскохозяйственных культур. Agro Hero Кирилл Зябрев ИнтТерра Исполнительный директор, со-основатель компании «Инттерра», имеет достижения в области популяризации цифровых решений для сельского хозяйства. Александр Лысковский iFarm IT-предприниматель и популяризатор цифровых технологий в агро, соучредитель и президент компании iFarm, которая является лидером российского рынка вертикальных ферм. Занимается экспортом высокотехнологической агро-продукции за рубеж и развитием экологического хозяйства. Василий Птицын FlySeeAgro Основатель компании Flyseeagro, победитель в конкурсах «Agro Idea-2020 Россельхозбанк», «AgTechInventum 2020» и других. Вместе с командой попал в Чемпионы конкурса FAO «Передовые цифровые технологии в сельском хозяйстве Европы и Центральной Азии», став единственными представителями от России. Стал победителем премии «Агроинвестор 2021» в номинации «Инновация года». Кристина Романовская ООО ПХ «Лазаревское» Генеральный директор крупнейшего сельскохозяйственного предприятия полного цикла Тульской области ООО ПХ «Лазаревское». Занимается производством и переработкой продукции растениеводства и животноводства. Запустила глобальный проект по цифровизации агропромышленного комплекса. Лауреат премии WomenAgroLive «Женщина в АПК-2021». Евгений Труфляк Центр прогнозирования и мониторинга Кубанского ГАУ Создатель уникальной системы мониторинга, прогнозирования и анализа в области цифровизации АПК, обеспечил подготовку информационных, аналитических и прогнозных материалов для целей научно-технологического развития АПК России на базе Центра прогнозирования и мониторинга Минсельхоза России. Ольга Ускова Cognitive Technologies Основатель и президент группы компании Cognitive Technologies, популяризатор AI-технологий по версии премии AI Russia Awards. Стоит во главе команды разработчиков первого в мире серийного автопилота Cognitive Pilot для сельскохозяйственной техники на базе ИИ-технологий и компьютерного зрения. eg

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