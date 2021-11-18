С начала года в Иркутской области зафиксировали более 250 краж оборудования для майнинга

Последнее из таких преступлений произошло в Хужире Ольхонского района, рассказали SIA.RU в ГУ МВД Иркутской области.

В дежурную часть обратился 44-летний местный житель. Он рассказал, что накануне в райцентре в кладовку проникли неизвестные и похитили оттуда оборудование для майнинга.

Сумма ущерба превысила 50 тысяч рублей.

Вскоре оперативники установили вероятного подозреваемого, которым оказался 42-летний мужчина, ранее судимый два раза. Сыщики также обнаружили похищенное имущество.

Оборудование для майнинга изъято полицейскими и после проведения всех необходимых следственных действий будет возвращено законному владельцу.

С начала годами полицейскими зарегистрировано около 250 подобных преступлений. Ущерб, причиненный гражданам, составил свыше 76 миллионов рублей.