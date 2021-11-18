Почти половина россиян сменили работу или профессию с начала 2021 года

Сервис Работа.ру провел исследование (есть у SIA.RU) и выяснил, меняли ли жители России работу или профессию в этом году, и какие планы у них на 2022 год.

36% респондентов рассказали, что с начала 2021 года им удалось найти новую работу. Еще 12% опрошенных отметили смену профессии.

«Мы видим, что среди россиян довольно стремительно развивается тренд не только на смену работы, но и на обучение и получение новых специальностей. Безусловно, во многом на это повлияла и ситуация с пандемией коронавируса в мире – люди захотели ощущать больше стабильности в жизни и обратили внимание на диджитал-специальности, IT, маркетинг, дизайн и онлайн-продажи. Некоторые из этих отраслей предполагают быстрый вход в профессию и часто дистанционный формат работы, что считается одним из главных преимуществ и гарантом стабильной занятости. Чтобы соискатели могли быстро и подробно узнавать информацию о самых перспективных и надежных специальностях, мы открыли раздел “Профессии”, в котором можно ознакомиться не только с общей информацией о перспективных профессиях, но и о средних зарплатах в разных регионах России, карьерных треках, а также образовательных курсах. Теперь этот раздел доступен не только на сайте, но и в мобильном приложении Работа.ру», – прокомментировал Марат Михайлов, руководитель продукта сервиса Работа.ру.

39% участников исследования планируют успеть сменить работу или профессию до конца этого года, а 13% опрошенных пока не планируют таких кардинальных перемен.

Чаще всего работу в этом году меняли из-за низкой зарплаты на предыдущем предприятии – это отметили 76% респондентов. 45% участников исследования пришлось искать новое место из-за конфликтов с руководством или коллегами, а 33% опрошенных не устроил график работы на прошлом месте.

Еще 27% респондентов рассказали, что поменяли работы из-за отсутствия возможностей для карьерного роста. 22% опрошенных пришлось перейти на другую работу из-за потери интереса к предыдущей деятельности. 13% участников исследования отметили смену работы из-за отсутствия возможностей для обучения.

В варианте «Другое» 10% респондентов чаще всего указывали, что меняли работу из-за закрытия предприятия, вынужденного переезда или временной приостановки деятельности компании.

Более половины опрошенных (53%), которые сменили профессию в этом году, отметили, что решились на этот шаг из-за низкой зарплаты по прежней специальности. 47% респондентов рассказали, что были вынуждены получить новую профессию из-за отсутствия хороших предложений о работе по прошлой профессии.

Еще 28% участников исследования ушли из профессии из-за усталости и выгорания, а 12% – по причине переезда в другой город или страну. 9% респондентов сменили профессию, так как получили новое образование.

В варианте «Другое» 11% респондентов чаще всего указывали, что решились на смену деятельности, чтобы улучшить условия жизни.

Из тех, кто не менял и не планирует в этом году менять работу или профессию, 40% опрошенных рассказали, что сменят место работу в 2022 году. 23% респондентов отметили, что в следующем году сменят профессию, а 37% участников исследования пока не планируют никаких перемен.