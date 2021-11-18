Новости

73 человека заболели коронавирусом в Братске

В городе отмечается колоссальный прирост за все волны пандемии.

По данным регионального оперштаба, за последние сутки в Иркутской области новой инфекцией заболели 594 человека. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса в регионе.

  • в Братске – 73 (всего 8 428),
  • в Ангарске – 69 (всего 11 693),
  • в Усть-Илимске – 35 (всего 7 567),
  • в Иркутском районе – 18 (всего 8 730).

Читайте также:

594 человека заболели коронавирусом в Иркутской области
18 ноября 2021
Охват тестирования на COVID-19 в России увеличен в 1,5 раза
18 ноября 2021

Напомним, в Иркутской области началась четвертая волна пандемии. По предварительным данным, она продлится от 6 до 10 недель. В регионе уже увеличили коечный фонд и ввели запрет на массовые мероприятия.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2021, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (4592)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании