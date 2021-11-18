73 человека заболели коронавирусом в Братске

В городе отмечается колоссальный прирост за все волны пандемии.

По данным регионального оперштаба, за последние сутки в Иркутской области новой инфекцией заболели 594 человека. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса в регионе.

Из 594 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 202 (всего 44 573),

в Братске – 73 (всего 8 428),

в Ангарске – 69 (всего 11 693),

в Усть-Илимске – 35 (всего 7 567),

в Иркутском районе – 18 (всего 8 730).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 44 573,

Ангарск – 11 693,

Иркутский район – 8 730,

Братск – 8 428,

Усть-Илимск – 7 567.

Напомним, в Иркутской области началась четвертая волна пандемии. По предварительным данным, она продлится от 6 до 10 недель. В регионе уже увеличили коечный фонд и ввели запрет на массовые мероприятия.