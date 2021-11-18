73 человека заболели коронавирусом в Братске

В городе отмечается колоссальный прирост за все волны пандемии.
По данным регионального оперштаба, за последние сутки в Иркутской области новой инфекцией заболели 594 человека. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса в регионе.
- в Братске – 73 (всего 8 428),
- в Ангарске – 69 (всего 11 693),
- в Усть-Илимске – 35 (всего 7 567),
- в Иркутском районе – 18 (всего 8 730).
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Напомним, в Иркутской области началась четвертая волна пандемии. По предварительным данным, она продлится от 6 до 10 недель. В регионе уже увеличили коечный фонд и ввели запрет на массовые мероприятия.