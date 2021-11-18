Сборщикам новогодних подарков предлагают заработать до 149 тысяч рублей

В России празднуют день рождения Деда Мороза. Эту дату предложили дети, приезжающие в Великий Устюг, которые посчитали, что день рождения Дедушки должен проходить в то время, когда зима наступает по-настоящему, а не по календарю. Сайт по поиску работы и сотрудников, hh.ru, проанализировал (исследование есть у SIA.RU), начали ли российские работодатели готовиться к новогодним праздникам, и каких сотрудников ищут на этот период.

За октябрь и ноябрь в России было размещено около 150 вакансий для сотрудников, которые будут задействованы в работах по подготовке к Новому году и во время новогодних каникул. Больше всего предложений размещено в Москве (29% от всего объема «новогодних» вакансий), на втором месте Санкт-Петербург (8%), третье место разделили Новосибирская, Самарская и Ростовская области (по 5%).

Наиболее востребованными оказались сборщики, комплектовщики и фасовщики новогодних подарков, им адресовано 41% вакансий от всего объема данных вакансий. Кроме того, работодатели активно набирают менеджеров по продаже новогодних подарков и специалистов по обработке новогодних заказов (14%), самые предусмотрительные уже ищут аниматоров и артистов для новогодних шоу и исполнения роли Деда Мороза и Снегурочки (14%). Среди специалистов, на которых есть спрос, продавцы елочных базаров, новогодней пиротехники, а также продавцы и упаковщики новогодних деревьев. Кроме того, работодатели уже размещают вакансии для дополнительного персонала, который понадобится для усиления команды перед праздниками, прежде всего, это работники розницы, а именно грузчики, логисты, продавцы и кассиры.

До 149 тысяч рублей на сезонной «новогодней» работе могут заработать комплектовщики новогодних подарков, работа предполагает вахтовый метод с релокацией в Москву, опыта работы не требуется. В Иркутской области таким специалистам предлагают зарплату на порядок ниже, так фасовщику новогодних подарков заплатят 35 тыс. руб. на руки. Более высокие зарплатные предложения у менеджера проектов в шоу-рум светотехники и новогодних подарков – 60 тысяч рублей на руки.