Размер пособия по безработице повысят в 2022 году

В Приангарье первые три месяца безработные будут получать по 15 350 рублей. В северных районах Иркутской области – 16 629 рублей. В следующие три месяца шестимесячного периода выплаты: в южных районах Иркутской области – 6 000 рублей, в северных районах Иркутской области – 6 500 рублей, сообщили SIA.RU в администрации области.

Размер минимальной величины пособия по безработице в 2021 году в южных районах Иркутской области будет равен 1 800 рублей, в северных районах Иркутской области – 1 950 рублей. Период выплаты пособия по безработице в размере минимальной величины составит три месяца.

Максимальное пособие назначается гражданам, которые постоянно работали и потеряли трудовой доход. Минимальное же пособие назначается тем, кто или прежде не работал, или не работал длительное время, или был уволен за виновные действия.