АТБ повысил ставки по вкладам

Вклады «Сохрани», «Накопи», «Управляй», как для отделений, так и для оформления в Интернет- и мобильном банке, можно открыть сроком на 92, 182, 367, 731 и 1098 дней. При этом процентные ставки составят:

Для вклада «Сохрани» и «Сохрани Онлайн» от 5,7% до 7,2% годовых.

Для вклада «Накопи» и «Накопи Онлайн» от 5,2% до 6,4% годовых.

Для вклада «Управляй» и «Управляй Онлайн» от 4,9% до 6,2% годовых.

Сезонное предложение – вклад «Пара мандаринов» на срок от 120 дней до 1098 дней со ставкой до 7,5% годовых.

В АТБ сейчас действует сразу восемь тарифных планов по вкладам и накопительным счетам, пять из которых можно оформить онлайн.

«Мы, как всегда, оперативно реагируем на повышение ключевой ставки Банка России и предлагаем вклады с увеличенными процентами. Большинство наших вкладов можно открыть через мобильное приложение, что удобно и безопасно. А если вам нужен гибкий подход к управлению средствами, то рекомендую обратить внимание на наши накопительные счета – начисление на остаток до 6,5% годовых», - прокомментировала Василина Винниченко, директор департамента развития вкладных и комиссионных продуктов.

У каждого вклада свои особенности и преимущества. Рассчитайте вашу прибыль на онлайн - калькуляторе: введите сумму, валюту, срок, иные условия и узнайте, какой максимальный доход принесет наиболее подходящий вариант.

АТБ является участником системы страхования вкладов, все депозиты застрахованы в соответствии с законодательством Российской Федерации.