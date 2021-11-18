Иркутская область улучшила показатель инвестиционного климата

Основной принцип рейтинга – сравнение регионов относительно друг друга по 44 показателям, которые группируются по четырем направлениям: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства, сообщили SIA.RU в администрации области.

Согласно данным, Иркутская область улучшила результаты более половины показателей. По 23-м из них наблюдается положительная динамика, в том числе по всем четырем направлениям.

Для улучшения делового климата в Иркутской области утверждены ведомственные планы мероприятий по повышению позиции региона в Национальном рейтинге, разработан проект областного закона, касающийся инвестиционной политики и ее основных принципов. Документ прошел оценку регулирующего воздействия и будет внесен в Законодательное Собрание Иркутской области.

На встрече обсуждались возможности использования нового проекта АСИ - Рейтинга качества жизни, а также использования его инструментов в работе региональных органов власти для улучшения жизни населения и благосостояния.