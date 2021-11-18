Снег перестали убирать с острова Конный в Иркутске, чтобы вскоре залить каток

Администрация Иркутска сообщила, что снег перестали убирать на пешеходных дорожках острова Конный, чтобы вскоре там залить каток.

«Сейчас не производится выметание снега с пешеходных дорожек для образования естественного снежного покрова, который будет использован для создания снежной подушки. Плотная снежная подушка будет играть роль основы для последующей заливки катка и преображения острова Конный в территорию для любителей коньков», – сообщает мэрия.

Власти официально объявили о старте подготовительных к заливке катка работ.