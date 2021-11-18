Обвиняемому в многомиллионной афере сыну экс-главы Приангарья продлен арест почти на 3 месяца

Мосгорсуд продлил арест депутату Законодательного собрания Иркутской области, сыну экс-губернатора региона Андрею Левченко, обвиняемому в многомиллионном мошенничестве и ограничении конкуренции, до 2 февраля 2022 года, сообщает его адвокат Дмитрий Аграновский.

«Мосгорсуд продлил Андрею Левченко срок содержания под стражей до 02.02.2022, а всего до 1 года 4 месяцев 23 дней. Будем обжаловать», – сказал Аграновский.

Напомним, Андрея Левченко арестовали в сентябре 2020 года. Его, наряду с другими фигурантами уголовного дела, обвиняют в незаконном получении около 1 млрд рублей вследствие незаконной борьбы с конкурентами при поставке и установке лифтов в Приангарье, а также в мошенничестве на 55 млн рублей.