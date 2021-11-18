Власти Иркутска заявили о необходимости в демонтаже половины детских площадок в городе

Детские площадки проверили в Иркутске на предмет соответствия техническому регламенту Евразийского экономического союза, требования которого начнут действовать с 1 января 2022 года. Результаты инспекции показали, что половина объектов нуждается в демонтаже, сообщает мэрия.

«Специалисты обследовали 1460 муниципальных площадок. На них установлено 34 тысячи игровых объектов: горок, лесенок, песочниц, спортивных снарядов и т. д. По итогам проверки практически половина площадок подлежит демонтажу. Выявлены комплексы, на которых предстоит убрать часть оборудования либо полностью демонтировать. Основная причина – у площадок закончился срок эксплуатации», – говорится в сообщении.

В планах администрации – заменить старые объекты на площадках новыми. В дальнейшем власти намерены отказаться от точечной установки качелей и каруселей, а обустраивать современные комплексы в полном соответствии с действующими нормами и требованиями. В рамках проводимых работ будут убраны и опасные объекты с пространств.