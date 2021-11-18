Семь спортивных комплексов открыли в Иркутской области в 2021 году

Семь новых спортивных комплексов заработали в Иркутской области в 2021 году, из них строительство пяти объектов велось с участием федерального финансирования в рамках реализации проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Еще два объекта были построены по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы, сообщает региональное правительство.

«Благодаря федеральному проекту «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» открылись физкультурно-оздоровительные комплексы в поселках Усть-Уда Усть-Удинского района, Урик Иркутского района и Большой Луг Шелеховского района, плавательный бассейн в Усть-Куте, а также завершено строительство спортивно-оздоровительного комплекса в селе Казачинское. Работают физкультурно-оздоровительный комплекс в Ленинском районе Иркутска и спортивно-оздоровительный комплекс в селе Знаменка Жигаловского района», – рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Все новые комплексы предназначены для проведения тренировочного процесса, физкультурно-оздоровительной работы и соревнований, подготовки спортсменов к турнирам различного уровня, выполнения нормативов ГТО.

До начала нового года также будет достроен спортивно-оздоровительный комплекс в Плишкино. В 2022 году же планируется ввести в эксплуатацию ФОК в деревне Карлук и крытый каток в Иркутске. Кроме того, в следующем году планируется открыть Дом спорта в поселке Усть-Ордынский и физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Жигалово.