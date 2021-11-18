Прибыль Новикомбанка за 9 месяцев составила 8,6 млрд рублей

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, опубликовал бухгалтерскую отчетность по РСБУ за три квартала 2021 года. По итогам 9 месяцев банк получил прибыль в размере 8,6 млрд рублей. Объем собственных средств (капитала) Новикомбанка увеличился на 9% - до 66 млрд рублей.

Положительный финансовый результат деятельности Новикомбанка обеспечен формированием качественного кредитного портфеля, расширением кредитования ключевых клиентов – предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности.

Объем кредитов, выданных юридическим лицам с 1 января по 1 октября 2021 года, увеличился до 421 млрд рублей. Банк активно финансировал развитие реального сектора экономики. Наибольшая доля кредитного портфеля сформирована за счет кредитов, предоставленных предприятиям авиационной, радиоэлектронной промышленности, судостроения и прочих высокотехнологичных отраслей экономики.

Привлеченные средства клиентов обеспечивают стабильность ресурсной базы Новикомбанка. Банк использует свои возможности по привлечению средств за счет высокого качества обслуживания клиентов и участия в программах, направленных на решение национальных целей развития, которые реализует, в том числе и контролирующий акционер банка - Госкорпорация Ростех.

Продуктовая линейка банка сформирована с учетом индивидуальных потребностей предприятий, выполняющих приоритетные государственные задачи, и в полной мере учитывает самые высокие требования к качественной организации клиентского обслуживания и оперативному проведению расчетов.

В отчетном периоде Новикомбанк продемонстрировал активное развитие розничного направления. Так, за 9 месяцев текущего года объем кредитов, выданных физическим лицам, увеличился на 61%, с 6,4 млрд до 10,4 млрд рублей. Розничное направление бизнеса банка успешно решает задачи, определенные в качестве приоритета социальной политики Госкорпорации Ростех.

Новикомбанк последовательно расширяет капитальную базу. За период с начала года объем собственных средств банка вырос на 9% - до 66 млрд руб. Высокий уровень капитализации банка предоставляет возможность реализации сложных и капиталоемких проектов, гарантирует клиентам надежный доступ к кредитным ресурсам в необходимом объеме, позволяет использовать самые качественные услуги при минимальном уровне риска.

«Кредитование флагманов отечественной промышленности, определенное в качестве стратегического приоритета, обеспечило устойчивый рост ключевых показателей деятельности. Новикомбанк стабильно поддерживает ведущие предприятия высокотехнологичных отраслей, участвует в реализации национальных проектов и постоянно расширяет линейку финансовых инструментов, активно участвует в формировании консолидированной позиции банковского сообщества по вопросам развития финансового рынка. Сегодня мы предлагаем своим клиентам максимально эффективные решения, позволяющие значительно снижать издержки, в срок запускать стратегически важные для страны проекты, содействуя росту российской экономики», - прокомментировала Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

Банк традиционно занимает высокие места в рейтингах, что обусловлено его устойчивым бизнес-профилем, стабильностью ресурсной базы и ликвидности. Агентство АКРА повысило Новикомбанку рейтинг до уровня А+ (RU) - высокий уровень кредитоспособности и надежности. «Эксперт РА» также повысило банку рейтинг кредитоспособности до «ruА» со стабильным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody's – «Ва3», прогноз позитивный.

Банк обеспечивает соблюдение всех установленных ЦБ РФ обязательных нормативов, значительный запас финансовой устойчивости банка подтвержден результатами стресс-тестов, которые рассматриваются органами управления на регулярной основе. Высокие показатели эффективности, безусловное исполнение всех принимаемых обязательств позволяют банку расширять свое участие в госпрограммах льготного кредитования промышленности, конструировать для своих партнеров максимально выгодные предложения для качественного и своевременного финансирования проектов, а также стабильно удерживать на минимальном уровне процентные ставки при кредитовании предприятий.