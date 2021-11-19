Банковская дочка ИК «Фридом Финанс» получила универсальную лицензию ЦБ РФ

16 ноября Банк «Фридом Финанс» (дочерняя компания брокера «Фридом Финанс»), входящий в международный холдинг Freedom Holding Corp., получил универсальную лицензию ЦБ РФ.

Это первый прецедент расширения банковской лицензии с 2017 года, когда Банк России реформировал банковскую систему, сделав ее многоуровневой. Ранее Банк «Фридом Финанс» работал по базовой лицензии.

Благодаря универсальной лицензии банк получил право работать с любыми категориями клиентов, в том числе с нерезидентами, а также существенно расширить перечень доступных ему операций. Все это позволит углубить интеграцию банка с экосистемой холдинга Freedom Holding Corp.

Наличие универсальной лицензии также приведет к ускорению взаимодействия банка с ИК «Фридом Финанс» при проведении расчетов и предоставлении полного цикла инвестиционных и банковских услуг.

«Банк — это важнейшая часть нашей экосистемы, поэтому получение им универсальной лицензии имеет для нас огромное значение. Мы расцениваем это как проявление доверия к нашему бизнесу со стороны регулятора. Теперь Банк «Фридом Финанс» может осуществлять международные операции, оказывать услуги иностранным клиентам, взаимодействовать с зарубежными контрагентами, работать с иностранными ценными бумагами, а также финансировать клиентов-нерезидентов», — прокомментировал событие CEO Freedom Holding Corp. и основатель «Фридом Финанс» Тимур Турлов.

ИК «Фридом Финанс» — часть международного холдинга Freedom Holding Corp., представлена 43 офисами в российских регионах от Владивостока до Калининграда. Входит в рейтинги ведущих операторов Московской биржи, где занимает девятое место по числу зарегистрированных клиентов (более 132 тыс. по итогам октября 2021 года).

Банк «Фридом Финанс» (ООО «ФФИН Банк») основан в 1990 году и является одним из ведущих игроков в секторе частных инвестиций в России. В 2015 году он вошел в состав международного холдинга Freedom Holding Corp. Банк предлагает широкую линейку инвестиционных и классических финансовых продуктов. В настоящее время в России работает 35 офисов Банка «Фридом Финанс».

