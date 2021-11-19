Энергокризис подобрался к Казахстану. Может ли он перекинуться на Иркутскую область?

«Серые» майнеры, как оказалось, – проблема не только Иркутской области. В Казахстане из-за них разразился энергокризис. Проблема возникла после того, как Пекин ввел фактический запрет на майнинг криптовалют, и весь поток нелегальных майнеров хлынул в соседние страны – Россию и Казахстан.

Казахстану грозят веерные отключения

Энергодефицит, который сложился в Казахстане из-за резкого увеличения числа «серых» майнеров, привел к тому, что KEGOC, основной поставщик электроэнергии в стране, начал вводить ограничения потребления электроэнергии. В ноябре веерные отключения света были произведены в шести из 14 регионов Казахстана, сообщает Азаттык.

Если спрос на электроэнергию в Казахстане обычно растет на 2% ежегодно, то за первые десять месяцев этого года потребление энергии увеличилось сразу на 8%. В KEGOC оценили, что в ноябре-декабре Казахстан столкнется с энергодефицитом в 900 миллионов кВтч.

Эксперт в области энергетики Жакып Хайрушев говорит, что, «если темпы потребления будут расти и дальше, а власти не примут меры, Казахстан может остаться без электричества вовсе».

«Серые» майнеры растут как грибы после дождя

И власти, и энергетики причину нехватки электроэнергии видят в тех, кто занимается майнингом. Согласно исследованию Кембриджского университета, Казахстан стал вторым по величине производителем криптовалюты в мире. На первом месте – США, на третьем – Россия.

В Казахстане около 50 официально зарегистрированных майнинговых ферм. Власти их не опасаются и не препятствуют их деятельности в рамках закона. Но в Казахстане также много «серых» майнеров, работающих нелегально. Они растут как грибы после дождя. Прикрываясь названием любого ранее открытого производства, например, кирпичного завода, нелегальные майнеры заполняют здание техникой и оборудованием и потребляют большое количество электроэнергии, круглосуточно производя криптовалюту. Они не говорят открыто ни властям, ни поставщику электроэнергии, что они майнеры, и не платят налоги.

Президент Ассоциации блокчейна и индустрии дата-центров и технологий Алан Дорджиев считает, что «серого майнинга в Казахстане больше, чем легального».

Потолок для майнинга

На фоне роста числа «серых» майнеров власти Казахстана взялись за регулирование деятельности и начали его с официально зарегистрированных майнеров. В настоящее время они платят налоги как индивидуальные предприниматели. В налоговой системе для них нет специальной категории. Но это изменится с января следующего года. В конце июня 2021-го президент Казахстана подписал закон, регулирующий налог на цифровой майнинг. Согласно ему, майнеры обязаны платить ежеквартальный налог в зависимости от количества потребленной электроэнергии.

Кроме того, министерство энергетики Казахстана вынесло на общественное обсуждение законопроект, в котором суммарную мощность для потребителей, занимающихся цифровым майнингом, планируют ограничить 100 мегаваттами.

А что у нас?

Если в Казахстане правительство активно принимает меры по ограничению «серого» майнинга на фоне масштабных веерных отключений перегруженной энергосистемы, то в России об этом не идет и речи.

– Основная проблема в том, что законодательно майнинга в России нет. Нет нормативного акта, который бы отнес майнинг к одному из видов предпринимательской деятельности, – и она не облагается налогами. Поставил человек контейнер во дворе дома, напичкал машинками, включил промышленный вентилятор, гул от которого слышен издалека, потребляет до 600 тыс. кВт в месяц и говорит: «Я так греюсь». И мы с этим сделать ничего не можем, – жалуются энергетики.

Иркутская область, где велика доля «серых» майнеров из-за низких тарифов на электроэнергию, уже столкнулась с взрывным ростом потребления. Как сообщает филиал Системного оператора – Иркутское РДУ, энергопотребление в октябре, а это еще не зима, увеличилось в целом по региону сразу на 6,0%.

В категории потребителей – физических лиц – с объемом потребления свыше 6000 кВт*часов в месяц с начала года наблюдается лавинообразны рост – объем потребления вырос в 1,5 раза, в пересчете на год это 9,3 млрд кВт*часов.

Опыт Казахстана показывает, что надежность работы сетей в таких условиях становится все более чувствительной. Иркутская область в прошлом году уже сталкивалась с отключениями света, но эксперты говорят, что это были «цветочки», настоящие «ягодки» будут в этом году, нагрузки на сети возрастут еще больше, чем прошлой зимой.