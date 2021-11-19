«Черная пятница» в Росбанке: снижены ставки по кредитам наличными и ипотеке

Во время «Черной пятницы» с 25 по 30 ноября Росбанк снижает ставки по кредитам наличными, рефинансированию и предлагает пакет выгодных ипотечных продуктов. «Пятничные» условия помогут клиентам реализовать задуманное и не переплачивать проценты, рассказали SIA.RU в банке.

Так, стандартные ставки по потребительскому кредиту «Просто деньги» и рефинансированию будут снижены на 1%. Размер ставки будет рассчитываться индивидуально и находится в диапазоне 6,9-19,4%.

В этом году команда «Росбанк Дом» предлагает целый комплекс интересных предложений в честь «Черной пятницы»:

Скидка на ипотеку 0,8%

Получить максимальную скидку 0,8% можно, выполнив несколько условий:

1 – став зарплатным клиентом Росбанка;

2 – оформив ипотеку на сумму от 4 млн руб. для регионов или от 7 млн руб. в Москве и Московской области.

Скидка на ипотеку 0,55%, а также подарочный сертификат на 1500 рублей для покупок в любимых магазинах. Чтобы получить скидку 0,55% на ипотеку и подарочный сертификат, необходимо выполнить следующие условия:

1 – зарегистрироваться на сайте через госуслуги;

2 – заполнить онлайн-заявку;

3 – подтвердить доход онлайн через ПФР (подтверждение дохода онлайн через ПФР будет доступно в личном кабинете в разделе «Доходы» после регистрации на сайте online.rosbank-dom.ru);

4 – загрузить паспорт;

5 – оформить ипотеку на сумму от 4 млн руб. для регионов или от 7 млн руб. в Москве и Московской области;

6 – получить подарочный сертификат при оформлении страхового полиса.

Для клиентов, которые планируют покупать вторичное жилье (за исключением загородной недвижимости), «Росбанк Дом» предлагает дополнительную скидку до 10% на оценку недвижимости при выборе услуги «самоосмотр».

Самостоятельный осмотр объекта недвижимости экономит бюджет, сокращает время оценки недвижимости в несколько раз. Достаточно самостоятельно загрузить фото недвижимости в мобильном приложении и следовать инструкции.

Клиентам «Росбанк Дом» также доступны услуги для безопасных расчетов по сделке.