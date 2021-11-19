МРОТ повысят на тысячу рублей в 2022 году

Он составит 12 654 рубля, сообщает ТАСС.

«В проекте федерального бюджета на будущий год сейчас заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%. Конечно, этого недостаточно, потому что такие параметры значительно отстают от уровня текущей инфляции, которая ускорилась за последние месяцы», – сказал Путин в четверг на совещании по социальным вопросам.

«Предлагаю на 2022 год установить более высокую планку прожиточного минимума, увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией, а именно – на 8,6%. В абсолютных цифрах в целом по стране прожиточный минимум должен вырасти до 12 654 рублей в месяц – это на одну тысячу рублей больше, чем сегодня», – продолжил президент.