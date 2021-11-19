В Шелехове работают специалисты федерального медико-профилактического центра из Перми

Пермские специалисты в городе металлургов не впервые. Четыре года назад они изучили химическое влияние предприятий на атмосферу и здоровье жителей и разработали программу, которая является уникальной для города Шелехова, рассказали SIA.RU в пресс-службе ИрАЗа.

Детям исследуют органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, центральную нервную систему и костный скелет. В списке обязательных процедур – сдача анализов на триста показателей. Проводят диагностику и родителям. Всего в этом году должны осмотреть 230 человек.

«Благодаря программе я вовремя узнала о неблагоприятных изменениях в своём организме, но все это можно вылечить и исправить. Спасибо Олегу Дерипаске за то, что заботится о нас и наших детях», – Надежда Гриф, житель города Шелехов.

Традицию помогать городам присутствия заложил общественный деятель, основатель РУСАЛа Олег Дерипаска. Сам завод в ближайшие семь лет ждут глобальные изменения.

После исследований каждый пациент получит индивидуальную выписку. Медики поставят клинический диагноз и дадут рекомендации. При необходимости обследуемый получит бесплатные витамины и медикаменты. На реализацию программы «РУСАЛ» выделил около семи миллионов рублей.

«Будут сноситься старые корпуса и возводиться новые, это принесёт снижение выбросов и влияния на атмосферный воздух», – Алексей Тенигин, директор по экологии Иркутского алюминиевого завода.

Текст и фото: Екатерина Машукова