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Вебинар «Точные действия для увеличения прибыли в эпоху нестабильности» – в «Университете бизнеса Уралсиб»

Университет бизнеса Уралсиб приглашает принять участие в онлайн-вебинаре на тему «Точные действия для увеличения прибыли в эпоху нестабильности», который пройдет 25 ноября 2021 года в 11:00 мск, сообщили SIA.RU в банке.

Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено.

Преподаватель – Владимир Ефремов, эксперт по точным действиям в продажах и развитии бизнеса.

На встрече обсудим следующие основные темы:

  • Стратегия в период нестабильности и кризиса
  • Что такое точные действия в продажах и бизнесе, критерии выбора
  • Почему маркетинг и продажи не всегда приводит к прибыли
  • Как кратно увеличить прибыль малого и среднего бизнеса уже в этом месяце

По итогу вебинара вы получите:

  • Точные действия в продажах и бизнесе
  • Секретную технику, которая повышает эффективность предпринимателя минимум на 100%
  • Ответы на ваши вопросы в режиме онлайн
  • Разбор основных ошибок.

Вебинар представляет собой прямой эфир длительностью 1 час с полезным контентом, разбором кейсов, ответами на вопросы слушателей в прямом эфире. Ссылка на трансляцию будет направлена слушателю на e-mail после прохождения регистрации.

Обучающий проект Университет бизнеса Банка Уралсиб позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей – как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены.

Уже сейчас Вы можете посмотреть записи других вебинаров  в разделе Университета бизнеса на сайте Банка Уралсиб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


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